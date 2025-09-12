ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике ФСБ: в парке «Бажовские места» незаконно вырубили лес на 450 млн рублей

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли масштабную незаконную вырубку леса на территории природного парка «Бажовские места» в Свердловской области, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Общий ущерб от деятельности преступной группы оценивается в 450 млн рублей.

По данным ведомства, четверо мужчин в течение нескольких лет незаконно вырубали сосны и березы на охраняемой территории. Деревья перерабатывались на ферме «Бархатные рога» и продавались в соседнем регионе по поддельным документам.

Объем незаконно срубленной древесины превысил 5 тысяч кубометров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору».

Ранее юрист Московского союза садоводов Полина Тришина заявила, что в России запрещена незаконная вырубка деревьев, даже если ваш дачный участок примыкает к лесу. Дачников, которые используют лес в качестве источника бесплатных дров, ждет штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при крупной вырубке — до 500 тысяч рублей. В последнем случае предусмотрена уголовная ответственность, отметила эксперт.