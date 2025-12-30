Новый год — 2026
«Просят смертную казнь»: юрист раскрыл, как отбывают заключение маньяки

Адвокат Харламов: маньяки отбывают наказание в колониях особого режима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожизненно осужденные маньяки и серийные убийцы в России, как правило, содержатся в колониях особого режима, рассказал NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов, комментируя возможный приговор Дмитрию Артамошину, которого подозревают в убийстве двух женщин и насилии еще над тремя. По его словам, в этих учреждениях повышен надзор за заключенными и очень жесткие условия.

Как правило, в камере они содержатся по одному, иногда — по двое. Это очень-очень тяжело. Иногда находящиеся там осужденные просят применить к ним смертную казнь, потому что полная изоляция очень сильно бьет по нервам, по психике, — отметил Харламов.

46-летнего Дмитрия Артамошина задержали 20 ноября в Подмосковье. СМИ окрестили мужчину богородским маньяком из-за места жительства в СНТ Богородского округа. По версии следствия, мужчина похитил не менее пяти женщин. Среди них законная супруга Артамошина, которую он регулярно избивал, насиловал и заставлял употреблять наркотики. Женщине, как и двум другим потерпевшим, удалось вырваться на свободу, еще две девушки погибли. Спустя месяц после задержания на даче мужчины были найдены их останки.

