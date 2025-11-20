Няня сбежала от обвиняемого в убийствах мужчины и рассказала о пережитом

Няня сбежала от обвиняемого в убийствах мужчины и рассказала о пережитом СК: Артамошин заманивал женщин фальшивыми объявлениями о работе няни

Дмитрий Артамошин, обвиняемый в серии насильственных преступлений против женщин в Подмосковье, использовал объявления о поиске няни для своего малолетнего сына как способ заманивания жертв, сообщает СК. Соответствующие сообщения он размещал в социальных сетях и на интернет-форумах.

Под предлогом собеседования по трудоустройству молодые девушки приезжали в СНТ «Звезда», где мужчина вводил их в бессознательное состояние с помощью наркотиков, затем он удерживал своих жертв. По предварительным данным следствия, две женщины погибли.

Одной из пострадавших удалось бежать. Девушку обнаружили в медицинском учреждении Волгоградской области, после чего она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о принуждении к употреблению наркотиков с применением физического насилия. Следствие также установило факты систематического избиения Артамошиным своей супруги, которой в итоге удалось скрыться от мужа-тирана.

Ранее появились данные, что житель Богородского округа Подмосковья задержан по подозрению в совершении серии убийств молодых девушек, которых он заманивал через сайты с объявлениями о работе няней. В ноябре 2025 года в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички. Обе пропавшие проживали в доме подозреваемого.