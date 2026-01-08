Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 20:55

Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом

Гидрометцентр: в Москве за 12 часов может выпасть до 30% месячной нормы осадков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве за 12 часов может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье — до 40%, сообщили в Гидрометцентре РФ. По оценке синоптиков, суточное количество осадков может приблизиться к рекордным значениям.

9 января в Московской области может выпасть 20 мм и более осадков за 12 часов, или примерно 40% от нормы месяца; в Москве — 15 мм и более за 12 часов, что составляет примерно 30% от месячной нормы, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре уточнили, что суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года, который составлял 12,9 мм. Также под «угрозой» рекорд января 1970 года — тогда за сутки выпало 23 мм осадков.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил, что снегопад в Москве усилится к вечеру 8 января и достигнет пика в ночь на 9 января. По его словам, осадки могут увеличить снежный покров до 50 сантиметров. Однако на следующий день, 10 января, интенсивность снегопада, по прогнозу эксперта, снизится.

До этого Центр погоды «Фобос» также предупредил о метелях и небольшом морозе в Москве и Подмосковье. Синоптик Михаил Леус связывал это с влиянием балканского циклона, который принес сильный снег, особенно на юге и востоке региона, и понизил температуру до −3–9 градусов.

