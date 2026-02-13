Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 14:39

Историк рассказал, какие места в Москве обросли легендами

Историк Васькин: особняк Берии в Москве оброс легендами

Москва, Россия Москва, Россия Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Особняк Лаврентия Берии в Москве оброс легендами, рассказал писатель историк и москвовед Александр Васькин. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что город наполнен мифами о призраках и таинственных явлениях. Так, по его словам, около особняка Берии, согласно легенде, можно услышать скрин тормозов призрачного автомобиля.

Город полон легенд о призраках и таинственных явлениях. Якобы в легендарном Доме на набережной (улица Серафимовича, 2) живут привидения и в самом здании периодически поднимается пустой лифт. А у особняка Лаврентия Берии на Малой Никитской по ночам слышно, как скрипят тормоза автомобиля-призрака, — рассказал Васькин.

Историк отметил, что еще одна легенда связана с Кузнецким мостом — якобы на нем можно заметить призрак француженки. По его словам, ходят слухи и о территории музея-заповедника «Коломенское» — некоторые утверждают, что видели там древнюю конницу.

Ранее культуролог Александр Невеев рассказал, что мистическая репутация Святок связана с тем, что это самый темный период года. Гадания стали неотъемлемой частью Святок как попытка заглянуть в будущее, когда граница между мирами считается открытой.

