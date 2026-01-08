«Это прирост»: Москва может утонуть в полуметровых сугробах Синоптик Шувалов: сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров

Снегопад, начавшийся в Москве утром 8 января, усилится к вечеру, заявил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в связи с этим сугробы в российской столице могут вырасти в ближайшие дни на 30 см.

В ночь и утром 9 января будут самые интенсивные осадки. И в общей сложности в Москве и местами в Подмосковье снежный покров может вырасти на 30 см. Это прирост. То есть сейчас это 26—28 см, а может вырасти до 50 см с лишним, — отметил синоптик.

Однако уже во второй половине завтрашнего дня, 9 января, снег пойдет на убыль и закончится утром 10 января, когда зона осадков сместится на север, уточнил Шувалов. Столбики уличных термометров при этом будут показывать в районе −10…−12 градусов, резюмировал специалист.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 8 января ожидаются метели и легкий мороз до −9 градусов. По его словам, на погоду в городе окажет влияние балканский циклон, а связанные с ним атмосферные фронты закроют небо над регионом плотными облаками. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.