Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:12

«Это прирост»: Москва может утонуть в полуметровых сугробах

Синоптик Шувалов: сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снегопад, начавшийся в Москве утром 8 января, усилится к вечеру, заявил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в связи с этим сугробы в российской столице могут вырасти в ближайшие дни на 30 см.

В ночь и утром 9 января будут самые интенсивные осадки. И в общей сложности в Москве и местами в Подмосковье снежный покров может вырасти на 30 см. Это прирост. То есть сейчас это 26—28 см, а может вырасти до 50 см с лишним, — отметил синоптик.

Однако уже во второй половине завтрашнего дня, 9 января, снег пойдет на убыль и закончится утром 10 января, когда зона осадков сместится на север, уточнил Шувалов. Столбики уличных термометров при этом будут показывать в районе −10…−12 градусов, резюмировал специалист.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 8 января ожидаются метели и легкий мороз до −9 градусов. По его словам, на погоду в городе окажет влияние балканский циклон, а связанные с ним атмосферные фронты закроют небо над регионом плотными облаками. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Москва
сугробы
синоптики
Александр Шувалов
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебрасывают резервы в ДНР и Харьковской области
Советник главы ДНР раскрыл, как ведутся бои за Красноармейск
Стали известны подробности об экипаже задержанного танкера «Маринера»
Раскрыто, какие витамины абсолютно бесполезны зимой
«Возгорание камыша»: БПЛА не достиг цели и добавил работы коммунальщикам
«Пьет шампанское»: в Бельгии испугались России из-за споров о Гренландии
В Госдуме сравнили захват «Маринеры» с пиратством
В Венгрии осадили Киев и ЕС за «грабеж» на $800 млрд
Что будет с рублем? Курс сегодня, 8 января, что с долларом, евро и юанем
«С нетерпением ждем»: в США анонсировали важное выступление Трампа
Умер известный актер из фильма «Рэкетир»
Российская ПВО уничтожила более 140 БПЛА в зоне спецоперации за сутки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 января: где сбои в России
Флаги России появились над населенным пунктом в Днепропетровской области
В Сети появился взрывной экшн-боевик с захватом Мадуро и его жены
Российские военные ударили по энергообъектам и портам Украины
Минобороны раскрыло потери ВСУ за 24 часа
«Это прирост»: Москва может утонуть в полуметровых сугробах
Россиянам объяснили, есть ли смысл в больничном на праздниках
Президент Колумбии поговорил с Трампом и опубликовал фото с намеком
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.