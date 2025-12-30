Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 16:53

Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста

Суд отправил неудавшегося террориста из Майкопа в СИЗО на два месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд Майкопа удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу мужчину, задержанного за подготовку теракта в одной из местных школ, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики. Мужчина планировал поджечь новогоднюю елку при помощи «коктейля Молотова» во время праздника.

Майкопский городской суд заключил под стражу по 28 февраля включительно, — сказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали до того, как он успел совершить задуманное. При обыске из его машины изъяли 10 бутылок с горючей смесью и флаг запрещенной в РФ международной террористической организации. По словам задержанного, кураторы связались с ним через Telegram и пообещали обеспечить безопасный выезд за пределы города после совершения преступления.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью атаки должна была стать станция нефтепровода ПАО «Транснефть». Следствие установило, что диверсант получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства от кураторов. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и был ликвидирован в ходе перестрелки.

