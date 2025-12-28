Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:25

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — гениальное преображение привычной картошки в настоящий кулинарный шедевр, который не оставит равнодушным никого за столом. Золотистые, хрустящие снаружи и нежные внутри картофельные гнезда хранят в себе сочную, ароматную начинку из фарша, а расплавленный сыр создает аппетитную, тягучую шапку. Это идеальное горячее для уютного семейного ужина, где простота исполнения сочетается с потрясающим результатом.

Для приготовления потребуется: 6–7 крупных картофелин, 400 г мясного фарша (свинина-говядина), 1 луковица, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки и смазывания формы.
Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Разомните его в пюре, добавьте яйцо, муку, соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш, посолите, поперчите, приправьте паприкой и обжаривайте до готовности. Сыр натрите на крупной терке. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму маслом. Картофельную массу разделите на части и сформируйте лепешки. В центр каждой выложите ложку фарша, защипните края, формируя гнездо. Выложите гнезда в форму, сверху обильно посыпьте сыром. Запекайте 20–25 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячими со сметаной или свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Слой чесночного сыра делает этот салат непохожим на другие: готовим «Симфонию» на Новый год
Общество
Слой чесночного сыра делает этот салат непохожим на другие: готовим «Симфонию» на Новый год
Морское приключение: салат с креветками и руколой — блюдо на Новый год
Семья и жизнь
Морское приключение: салат с креветками и руколой — блюдо на Новый год
Панини с ветчиной и сыром — быстрый итальянский рецепт для завтрака и перекуса, который покорит всех
Общество
Панини с ветчиной и сыром — быстрый итальянский рецепт для завтрака и перекуса, который покорит всех
Картофельные шарики в крабовой шубе — самое бюджетное горячее, которое сразит всех
Общество
Картофельные шарики в крабовой шубе — самое бюджетное горячее, которое сразит всех
Такая картошечка — настоящее спасение к ужину: готовлю в духовке под сливочно-сырной корочкой
Общество
Такая картошечка — настоящее спасение к ужину: готовлю в духовке под сливочно-сырной корочкой
рецепты
кулинария
картофель
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пошлая чепуха»: Лоза пожалел об участии в «Давай поженимся!»
Костомаров ответил на вопрос о перспективах заниматься музыкой
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.