Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Это блюдо — гениальное преображение привычной картошки в настоящий кулинарный шедевр, который не оставит равнодушным никого за столом. Золотистые, хрустящие снаружи и нежные внутри картофельные гнезда хранят в себе сочную, ароматную начинку из фарша, а расплавленный сыр создает аппетитную, тягучую шапку. Это идеальное горячее для уютного семейного ужина, где простота исполнения сочетается с потрясающим результатом.

Для приготовления потребуется: 6–7 крупных картофелин, 400 г мясного фарша (свинина-говядина), 1 луковица, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки и смазывания формы.

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Разомните его в пюре, добавьте яйцо, муку, соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш, посолите, поперчите, приправьте паприкой и обжаривайте до готовности. Сыр натрите на крупной терке. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму маслом. Картофельную массу разделите на части и сформируйте лепешки. В центр каждой выложите ложку фарша, защипните края, формируя гнездо. Выложите гнезда в форму, сверху обильно посыпьте сыром. Запекайте 20–25 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячими со сметаной или свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.