Готовлю картошку, как на природе. Запекаю с чесноком и травами под фольгой — мой «портал» на летний пикник

Фото: D-NEWS.ru
Вам нужно лишь 5 минут, чтобы помыть картошку и обвалять ее в масле со специями. Дальше духовка сделает все сама. Это идеальный рецепт, когда нужно одновременно заняться приготовлением основного блюда и соуса.

Для гарнира беру 1 кг небольшого картофеля (идеально подходит молодой или сорта с желтой мякотью). Тщательно мою каждый клубень жесткой щеткой, но не очищаю от кожуры. Если картофель крупный, разрезаю его на половинки или четвертинки. В большую миску выкладываю чистый картофель. Добавляю 3-4 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, 1 чайную ложку сушеных прованских трав (или паприки), соль и молотый черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый клубень был равномерно покрыт маслом и специями. Духовку разогреваю до 200°C. Противень застилаю бумагe для выпечки. Выкладываю картофель в один слой, чтобы кусочки не соприкасались плотно. Плотно накрываю противень сверху фольгой. Отправляю в духовку на 40 минут. Затем аккуратно снимаю фольгу (осторожно, пар!) и запекаю еще 15-20 минут без фольги, пока картофель не станет золотистым и хрустящим снаружи. Готовый картофель выкладываю на блюдо и сразу посыпаю обильно рубленой свежей зеленью (петрушка, укроп, зеленый лук). Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

