Глава Пентагона допустил существование инопланетян

Военный министр США Пит Хегсет не стал отрицать существование инопланетян во время посещения предприятия Sierra Space в Луисвилле, штат Колорадо. Он рассказал, что сейчас возглавляемое им ведомство собирает и изучает данные по этой теме.

Наши люди работают над этим прямо сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе, — сказал Хегсет.

Ранее бывший президент США Барак Обама впервые публично заявил о своей вере в существование внеземных цивилизаций. По его мнению, инопланетяне реальны, однако он за время своего правления так и не получил неопровержимых доказательств.

После этого действующий президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он пояснил, что наблюдает огромный интерес со стороны общества к этому вопросу.

Между тем спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пошутил, что принадлежность Обамы и лидеров Евросоюза к инопланетянам объяснила бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри. Так он отреагировал на возникший интерес к этой теме.