15 февраля 2026 в 03:40

«Они настоящие»: Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах

Обама публично признался, что верит в существование инопланетян

Барак Обама Барак Обама Фото: Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Global Look Press
Бывший президент США Барак Обама впервые публично заявил о своей вере в существование внеземных цивилизаций, в интервью американскому блогеру Брайану Коэну. По его мнению, инопланетяне реальны, однако признался, что за время своего правления так и не получил неопровержимых доказательств.

Экс-глава Белого дома рассказал, что вопрос о «зеленых человечках» был одним из первых, с которым он обратился к советникам сразу после вступления в должность. По словам Обамы, он всерьез пытался раскрыть тайны легендарной «Зоны 51», где, по слухам, военные скрывают улики и проводят эксперименты с НЛО. Однако, к его разочарованию, никаких секретных лабораторий или тел пришельцев на базе обнаружено не было.

Они настоящие, но я их не видел, — заявил Обама.

При этом экс-президент не стал полностью отвергать версию о глобальном правительственном заговоре. Он допустил, что информация о контактах с иными цивилизациями может быть настолько засекречена, что до него просто не доходила.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями, сделав заявление, которое эксперты называют «самым важным в истории человечества». Выступление запланировано на 8 июля 2026 года. Дата приурочена к годовщине знаменитого инцидента в Розуэлле, когда впервые появились сообщения о захвате летающей тарелки в Нью-Мексико.

