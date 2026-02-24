Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:47

Врач дала советы, как держать Великий пост

Врач Павлова: важно постепенно адаптировать организм к ограничениям в пост

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы держать Великий пост, необходимо постепенно адаптировать организм к ограничениям, рассказала «ФедералПресс» врач общей практики Елена Павлова. Перед началом поста она призвала проконсультироваться с врачом.

Перед началом поста рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у человека есть хронические заболевания или особые медицинские показания. Важно постепенно адаптировать организм к изменению рациона, чтобы избежать резких стрессов и ухудшения самочувствия, — рассказала Павлова.

Врач подчеркнула, что в период поста необходимо внимательно наблюдать за самочувствием. Она призвала не терпеть недомогания и сразу обращаться за медицинской помощью.

Ранее протоиерей Максим Козлов рассказал, что во время Великого поста мирянам рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также рыбы. При этом он особенно подчеркнул, что перед этим нужно посоветоваться со священником, чтобы он мог учесть особенности здоровья и других жизненных обстоятельств.

