Завтрак для постящихся: жарим пышные яблочные оладьи на минералке и без яиц

В пост утро часто начинается с вопроса: что бы такого сытного и вкусного приготовить без яиц и молока? Эти яблочные оладьи на минералке стали настоящим открытием. Они получаются такими же пышными, как на кефире, а благодаря яблокам — сочными и ароматными.

Возьмите два крупных сладких яблока. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте яблочную стружку с двумя столовыми ложками сахара, щепоткой соли и чайной ложкой корицы. Влейте 200 мл сильногазированной минеральной воды. Добавляйте порционно муку — примерно 200–250 г, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. В самом конце всыпьте чайную ложку разрыхлителя и еще раз быстро перемешайте. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны, оно не должно растекаться по сковороде.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистого цвета с одной стороны, примерно 4 минуты. Затем переверните и жарьте еще 3 минуты без крышки. Готовые оладьи выкладывайте на блюдо и подавайте горячими. Они хороши с медом, вареньем или просто так.

Совет: добавьте в тесто горсть изюма или мелко нарезанной кураги.

