17 марта 2026 в 09:05

Завтрак для постящихся: жарим пышные яблочные оладьи на минералке и без яиц

Яблочные оладьи в пост Яблочные оладьи в пост Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В пост утро часто начинается с вопроса: что бы такого сытного и вкусного приготовить без яиц и молока? Эти яблочные оладьи на минералке стали настоящим открытием. Они получаются такими же пышными, как на кефире, а благодаря яблокам — сочными и ароматными.

Возьмите два крупных сладких яблока. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте яблочную стружку с двумя столовыми ложками сахара, щепоткой соли и чайной ложкой корицы. Влейте 200 мл сильногазированной минеральной воды. Добавляйте порционно муку — примерно 200–250 г, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. В самом конце всыпьте чайную ложку разрыхлителя и еще раз быстро перемешайте. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны, оно не должно растекаться по сковороде.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистого цвета с одной стороны, примерно 4 минуты. Затем переверните и жарьте еще 3 минуты без крышки. Готовые оладьи выкладывайте на блюдо и подавайте горячими. Они хороши с медом, вареньем или просто так.

  • Совет: добавьте в тесто горсть изюма или мелко нарезанной кураги.

Простое постное суфле: вкусный десерт из доступных продуктов.

Смешала овсянку с бананом: пеку ПП-рулет без муки и сахара: нежнее бисквита, а в пост незаменим
Анастасия Фомина
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

