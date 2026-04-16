В США обнаружили мертвыми бывшего вице-губернатора Вирджинии и его жену WP: в Аннандейле обнаружили тело бывшего вице-губернатора Вирджинии Фэрфакса

В США обнаружили мертвыми бывшего вице-губернатора Вирджинии Джастина Фэрфакса и его жену Серину, сообщила газета The Washington Post. По данным правоохранителей, между супругами произошел бытовой конфликт.

Как рассказали в полиции, сначала Фэрфакс убил свою жену, а затем покончил с собой. Известно, что политик был представителем партии демократов, его избрали вице-губернатором в 2017 году.

