В США обнаружили мертвыми бывшего вице-губернатора Вирджинии и его жену

WP: в Аннандейле обнаружили тело бывшего вице-губернатора Вирджинии Фэрфакса

Джастин Фэрфакс Джастин Фэрфакс Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В США обнаружили мертвыми бывшего вице-губернатора Вирджинии Джастина Фэрфакса и его жену Серину, сообщила газета The Washington Post. По данным правоохранителей, между супругами произошел бытовой конфликт.

Как рассказали в полиции, сначала Фэрфакс убил свою жену, а затем покончил с собой. Известно, что политик был представителем партии демократов, его избрали вице-губернатором в 2017 году.

Ранее мужчина застрелил сына в центре Москвы. Отмечается, что между ними произошел конфликт, подозреваемый в преступлении задержан. Трагедия произошла в квартире в Товарищеском переулке. Задержанный использовал ружье ИЖ-12.

До этого жительница Санкт-Петербурга убила своего мужа после отказа платить за ипотеку, ей также не нравился его образ жизни. Между парой произошла ссора в квартире на Петергофском шоссе. В ходе конфликта она взяла кухонный нож и нанесла мужу не менее четырех ударов в область шеи, после чего покинула квартиру, оставив тело в комнате.

В конце марта пьяный пасынок зарезал отчима во время ссоры в селе Усть-Ишим Омской области.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
