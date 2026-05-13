Российская система ПВО отразила массированный налет свыше 500 БПЛА

Силы ПВО за минувшие сутки сбили ракету большой дальности «Нептун» и 572 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили три управляемые авиабомбы. Российские зенитчики также нейтрализовали два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее Министерство обороны России проинформировало, что за два часа над несколькими субъектами страны и водным пространством Азовского моря ПВО перехватила почти 30 украинских беспилотников самолетного типа. Силы противовоздушной обороны своевременно обезвредили враждебные аппараты над Белгородской, Курской, Брянской, Нижегородской, Владимирской областями, а также в границах Московского региона.

Кроме того, в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что налет украинского беспилотника на Дом культуры в Запорожской области привел к ранению гражданского лица в момент распределения гуманитарного груза. Осколочные повреждения зафиксированы у мужчины 1977 года рождения.