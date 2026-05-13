13 мая 2026 в 13:00

Российская система ПВО отразила массированный налет свыше 500 БПЛА

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» и 572 беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО за минувшие сутки сбили ракету большой дальности «Нептун» и 572 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили три управляемые авиабомбы. Российские зенитчики также нейтрализовали два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 572 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России проинформировало, что за два часа над несколькими субъектами страны и водным пространством Азовского моря ПВО перехватила почти 30 украинских беспилотников самолетного типа. Силы противовоздушной обороны своевременно обезвредили враждебные аппараты над Белгородской, Курской, Брянской, Нижегородской, Владимирской областями, а также в границах Московского региона.

Кроме того, в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что налет украинского беспилотника на Дом культуры в Запорожской области привел к ранению гражданского лица в момент распределения гуманитарного груза. Осколочные повреждения зафиксированы у мужчины 1977 года рождения.

