Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ

Почти 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены над рядом российских регионов и акваторией Азовского моря в течение двух часов, сообщили в Минобороны России. Вражеские дроны были своевременно нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областями, а также над Московским регионом.

13 мая т. г. в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный аппарат ВСУ на подступах к Москве. По информации главы города, в районе падения фрагментов сбитого дрона в настоящее время ведут деятельность сотрудники экстренных ведомств.

Кроме того, пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что во вторник, 12 мая, в 17:00 мск украинские войска нанесли удар беспилотными аппаратами по железнодорожной станции Унеча в Брянской области. В результате данного налета один из тепловозов был поврежден.