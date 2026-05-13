День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 09:49

Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 26 украинских БПЛА самолетного типа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены над рядом российских регионов и акваторией Азовского моря в течение двух часов, сообщили в Минобороны России. Вражеские дроны были своевременно нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областями, а также над Московским регионом.

13 мая т. г. в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный аппарат ВСУ на подступах к Москве. По информации главы города, в районе падения фрагментов сбитого дрона в настоящее время ведут деятельность сотрудники экстренных ведомств.

Кроме того, пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что во вторник, 12 мая, в 17:00 мск украинские войска нанесли удар беспилотными аппаратами по железнодорожной станции Унеча в Брянской области. В результате данного налета один из тепловозов был поврежден.

Россия
Минобороны РФ
ПВО
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказал, почему молодые люди становятся курьерами мошенников
В Рособрнадзоре ответили на вопрос о новых сроках проведения ЕГЭ
Психолог рассказала, как вовремя распознать манипулятора в отношениях
Раскрыт причина происшествия с электричкой под Белгородом
В России заявили о потенциале энергопроектов в Пакистане
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым иностранцам за поддержку России предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Электричка сошла с рельсов в Белгородской области
Белоруссия передала Турции опасного преступника
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.