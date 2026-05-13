ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА

Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — написал Собянин.

Ранее стало известно, что восемь самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Внуково и Домодедово из-за введенных ограничений по безопасности. Во Внуково речь идет о семи рейсах — из Стамбула, Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Из Домодедово один борт направили в Жуковский.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.

12 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Соловьевка в Климовском районе. В результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся легковому автомобилю пострадали два мирных жителя.