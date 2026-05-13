Раскрыто, почему ВСУ кидают авиатехников на штурм под Харьковом

13 мая 2026 в 13:50

Военэксперт Дандыкин: ВСУ кидают авиатехников на штурм от страха потери Харькова

Фото: Социальные сети
Украинское командование вынуждено отправлять авиатехников на штурмовые позиции под Харьковом из-за острой нехватки личного состава для комплектации подразделений, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, потери ВСУ очень серьезны, и это уже не первый случай, когда специалистов не по профилю бросают в бой.

У ВСУ не хватает людей для комплектации подразделений, потери большие. Харьковское направление и сам административный центр области имеют огромное промышленное значение. Это второй по величине город на Украине. С точки зрения стратегического значения, это тоже важно. ВСУ боятся нашего прорыва дальше на Балаклею и Изюм. Для них это критически важно. Если ВС РФ продвинутся вперед, это изменит положение дел. Бои там серьезные с самого начала, поэтому туда бросают все возможные силы, в том числе авиатехников на штурмовые позиции, — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что украинская армия понимает важность этого участка для России, так как там проходит граница с Белгородской областью. По его словам, чем дальше будут отброшены ВСУ, тем лучше будет для граждан РФ.

ВСУ понимают, что и проход к Харькову — это очень важно для России. Рядом проходит граница с Белгородской областью, которая подвергается постоянным обстрелам не только БПЛА, но и артиллерией. Чем дальше мы отбросим ВСУ, тем лучше для нас. Они стараются создать видимость того, что ситуация под контролем, чтобы обеспечить зону безопасности. Сейчас у них аховое положение на Сумском направлении, куда тоже нужно подкидывать силы. Поживем — увидим, как будут складываться дела, — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что техников 108-й авиационной комендатуры Воздушных сил Украины перевели в боевые подразделения и направили на Харьковское направление. После переброски их распределили по штурмовым и беспилотным расчетам.

Европа
Украина
Харьков
СВО
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
