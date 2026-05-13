Москвичам сообщили неприятную весть о пробках на дорогах Департамент транспорта Москвы предупредил о пробках до восьми баллов

Загруженность столичных дорог в вечернее время среды, 13 мая, может увеличиться до восьми баллов, в связи с чем жителям и гостям мегаполиса рекомендуется совершать поездки на метрополитене, сообщили в департаменте транспорта Москвы в Telegram-канале. Представители ведомства предупредили о введении временных локальных ограничений на нескольких ключевых участках, включая Новоарбатский мост и Садовое кольцо.

По данным ЦОДД, сейчас на дорогах пять баллов, вечером ожидается до восьми. В городе временные локальные перекрытия, некоторые привычные маршруты могут быть временно недоступны. По возможности для поездок используйте метро, — говорится в сообщении.

Ранее женщина по имени Татьяна рассказала, что автомобилисты провели более семи часов в глухом заторе на Ярославском шоссе по направлению к Москве на фоне завершения майских каникул. Женщина поделилась, что покинула Ярославль около 10 часов утра, однако из-за дорожного коллапса ее поездка домой сильно затянулась.

Кроме того, на пограничном пункте Верхний Ларс со стороны Российской Федерации возник огромный дорожный затор, протянувшийся на многие километры. Путешественники провели в ожидании контроля свыше пяти часов, при этом в единой очереди застряли пассажирские автобусы, коммерческие фуры и частный легковой транспорт.