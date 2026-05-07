07 мая 2026 в 12:03

Движение в центре Москвы встало из-за перекрытий нескольких участков

Дептранс сообщил об ограничении движения на ряде участков в центре Москвы

В центре Москвы частично приостановлено движение транспорта на нескольких дорожных участках, сообщили в департаменте транспорта. По данным ведомства, ограничения затронули Большой Каменный мост, Боровицкую площадь и Кремлевскую набережную в направлении к центру.

Кроме того, движение отсутствовало на Пречистенской набережной по направлению в центр. Также был приостановлен проезд по Новоарбатскому мосту, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и на Смоленской улице.

Водителям рекомендуется планировать маршруты с учетом введенных ограничений. На момент подготовки публикации движение на ряде указанных участков было возобновлено.

Ранее дептранс сообщал, что сразу семь станций московского метро будут работать только на вход и пересадку 9 мая. Речь идет о станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина».

Прежде пресс-служба дептранса сообщала, что несколько автомобилей попали в аварию на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. В связи с ДТП движение в сторону центра было затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Посадите в мае — в июли сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

