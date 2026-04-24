Авария с несколькими автомобилями затруднила движение в Москве Несколько автомобилей попали в аварию на 23-м км Киевского шоссе в Москве

Несколько автомобилей попали в аварию на 23-м км Киевского шоссе в Москве, передает пресс-служба Дептранса. В связи с ДТП движение в сторону центра затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

На 23-м км Киевского шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сказано в сообщении.

Ранее шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодаре. Инцидент случился на пересечении улиц Северной и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр. От резкого удара транспортное средство опрокинулось на бок.

Также восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края. По данным регионального ГУ МВД, инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице. Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.