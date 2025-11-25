Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве

Крупная авария с опрокидыванием автомобиля спровоцировала транспортный коллапс на Киевском шоссе в районе города Московский, движение в сторону старой Москвы значительно затруднено, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». В ДТП пострадали два человека.

