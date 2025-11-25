День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 15:38

Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве

Читайте нас в Дзен

Крупная авария с опрокидыванием автомобиля спровоцировала транспортный коллапс на Киевском шоссе в районе города Московский, движение в сторону старой Москвы значительно затруднено, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». В ДТП пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Кемерово из-за прошедшего снегопада парализовало движение транспорта. По заявлениям жителей города, улицы завалены сугробами. Трудности с движением начались еще в шесть часов утра 24 ноября — онлайн-карты показали загруженность на уровне 10 баллов. Представители мэрии отметили, что к уборке снега приступили еще ночью.

До этого сообщалось, что на нескольких участках автодорог в Белорецком и Архангельском районах Башкирии введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Причиной принятия таких мер стали сложные погодные условия, включающие ледяной дождь, гололедицу и ухудшение видимости.

пробки
ДТП
Москва
Киевское шоссе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры освобождения российскими войсками Иванополья в ДНР
Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге
«Мы не фашисты»: депутат об ответе России после атак ВСУ на мирных жителей
В российском регионе ограничат время продажи алкоголя
Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Экс-депутат Рады ответил, почему мирный план Трампа не принесет результата
Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров
Предсмертную волю Плисецкой исполнили
Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей
«Евроворье»: Захарова высказалась о будущем российских активов за рубежом
Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве
Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ
В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России
Юрист объяснил, что делать при потере багажа
Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля
В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей
Появились кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска
В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому важно продолжение конфликта с РФ
На Западе предположили, какой пункт поменяли в мирном плане США
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.