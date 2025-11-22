Ледяной дождь парализовал транспорт в одном регионе России

На нескольких участках автодорог в Белорецком и Архангельском районах Башкирии введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта, сообщили в ГУ МЧС по республике. Причиной принятия таких мер стали сложные погодные условия, включающие ледяной дождь, гололедицу и ухудшение видимости.
Введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на нескольких участках дорог регионального значения в Белорецком и Архангельском районах Республики Башкортостан. <….> Причина: неблагоприятные погодные условия (ледяной дождь, гололедица, ухудшение видимости), — говорится в сообщении.
Ранее представители аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сообщили, что ряд самолетов не смог совершить посадку из-за непогоды. Прошедшие над территорией воздушной гавани снег и ледяной дождь вынудили пилотов направиться на резервные аэродромы.
Кроме того, метеоролог Александр Ильин сообщил о прогнозируемом сильном снегопаде в Москве 24 ноября. По его словам, в столице и области возможна метель, а высота снежного покрова может достигнуть 10–15 сантиметров.