Ледяной дождь парализовал транспорт в одном регионе России В Башкирии на автодорогах ввели ограничения для грузовиков из-за непогоды

На нескольких участках автодорог в Белорецком и Архангельском районах Башкирии введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта, сообщили в ГУ МЧС по республике. Причиной принятия таких мер стали сложные погодные условия, включающие ледяной дождь, гололедицу и ухудшение видимости.

Введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на нескольких участках дорог регионального значения в Белорецком и Архангельском районах Республики Башкортостан. <….> Причина: неблагоприятные погодные условия (ледяной дождь, гололедица, ухудшение видимости), — говорится в сообщении.

Ранее представители аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сообщили, что ряд самолетов не смог совершить посадку из-за непогоды. Прошедшие над территорией воздушной гавани снег и ледяной дождь вынудили пилотов направиться на резервные аэродромы.

Кроме того, метеоролог Александр Ильин сообщил о прогнозируемом сильном снегопаде в Москве 24 ноября. По его словам, в столице и области возможна метель, а высота снежного покрова может достигнуть 10–15 сантиметров.