Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 16:15

Ледяной дождь парализовал транспорт в одном регионе России

В Башкирии на автодорогах ввели ограничения для грузовиков из-за непогоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На нескольких участках автодорог в Белорецком и Архангельском районах Башкирии введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта, сообщили в ГУ МЧС по республике. Причиной принятия таких мер стали сложные погодные условия, включающие ледяной дождь, гололедицу и ухудшение видимости.

Введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на нескольких участках дорог регионального значения в Белорецком и Архангельском районах Республики Башкортостан. <….> Причина: неблагоприятные погодные условия (ледяной дождь, гололедица, ухудшение видимости), — говорится в сообщении.

Ранее представители аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сообщили, что ряд самолетов не смог совершить посадку из-за непогоды. Прошедшие над территорией воздушной гавани снег и ледяной дождь вынудили пилотов направиться на резервные аэродромы.

Кроме того, метеоролог Александр Ильин сообщил о прогнозируемом сильном снегопаде в Москве 24 ноября. По его словам, в столице и области возможна метель, а высота снежного покрова может достигнуть 10–15 сантиметров.

Башкирия
погода
дороги
грузовики
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат семьи Тиммы раскрыла серую схему Седоковой
Собчак арестовала «полиция моды» в Шанхае
В Петербурге мужчина распылил слезоточивый газ в офисе
Наступление ВС РФ на Запорожье 22 ноября: когда возьмут Гуляйполе?
Премьер Японии попала в неловкую ситуацию на саммите G20
Двое рыбаков упали в ледяную воду с надувной лодки
В ЕС ради Украины захотели доработать мирный план Трампа
Политолог объяснил, почему США может оказать давление на ЕС и Украину
В МИД указали на стратегическую ошибку Запада в отношении России
Захарова оценила публикации о финском снайпере, убивавшем русских
Стало известно, сколько получают пенсионеры по инвалидности в России
Синхронист дал советы, как работать с пословицами и поговорками
Профессор Решетников раскрыл условия для ведения успешного бизнеса
Силуанов предупредил продавцов маркетплейсов о строгих мерах ФНС
Опубликованы кадры тайника ВСУ с химическим оружием
Раскрыт диагноз Алдонина, которому РПЛ собирает деньги
«Вы не прогадаете»: бизнесмен Дотком рассказал, во что нужно вкладываться
В деле «кошелька Зеленского» случился новый поворот
Ледяной дождь парализовал транспорт в одном регионе России
«Мне он не интересен»: писатель Рой о «другом Хазанове»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.