Синоптик рассказал, когда Москву накроет сильный снегопад

В Москве 24 ноября ожидается сильный снегопад, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. Он также не исключил метель в столице и Подмосковье. Эксперт подчеркнул, что снежный покров составит 10-15 сантиметров.

Это будет южный циклон с большими запасами осадков. На уже мерзлую к тому времени почву выпадет 10-15 см снега. Местами по области при порывах ветра до 11-16 м/с закружит метель, — уточнил Ильин.

Согласно информации Гидрометцентров, днем 24 ноября температура воздуха составит минус два градуса. А в ночное время столбики термометров покажут минус пять градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве в ночь на 16 ноября 2025 года зафиксировали декабрьские морозы. По его словам, в Бутово температура опускалась почти до -7 градусов. Это была самая холодная ночь этой осени.