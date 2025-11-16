Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 10:08

Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве

Тишковец: в Москве были зафиксированы декабрьские морозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Декабрьские морозы зафиксированы в столичном регионе в ночь на 16 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в Бутово температура опускалась почти до -7 градусов. Это была самая холодная ночь этой осени.

В ночь, благодаря антициклону, погода в столичном регионе улучшилась и ударили морозцы. В Москве минимальная температура на ВДНХ составила -4,3, в Тушино -5,2, на Балчуге -2,4, Строгино -3,9, Бутово -6,8, — написал он.

В Подмосковье самая низкая температура зафиксирована в Ново-Иерусалиме — до -7,0 градусов. На самом холодном участке региона, в Черустях, где находится местный полюс холода, температура опустилась до -7,4 градуса, а в Михайловском — до -7,6. Эти показатели соответствуют климатическим нормам декабря.

Ранее Тишковец оценил заявление американского эколога Дейн Вигингтона о 30-летней программе Пентагона по распылению микрочастиц в атмосфере. Синоптик отнесся к этим утверждениям скептически, пояснив, что человечество не обладает ресурсами для глобального изменения климата.

