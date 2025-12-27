Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 00:48

Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями

Путин поздравил сотрудников МЧС с их профессиональным праздником

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в адрес сотрудников МЧС. Обращение главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля и приурочено ко Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря.

Путин отметил ключевую роль спасателей в обеспечении безопасности граждан и поблагодарил ветеранов службы. Он подчеркнул, что за 35 лет существования ведомства его сотрудниками были спасены сотни тысяч человеческих жизней в самых сложных и опасных условиях.

Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И, конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей, — отметил лидер.

Президент также перечислил различные сферы работы МЧС — от ликвидации последствий ДТП и ЧС до эвакуации людей из труднодоступных районов и проведения горноспасательных операций. Он выразил уверенность, что пример профессионализма действующих спасателей служит образцом для новых поколений.

День спасателя установлен в память о создании 27 декабря 1990 года Российского корпуса спасателей. Он и стал предшественником современного МЧС.

Ранее сообщалось, что Путин подарил представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля в честь ее юбилея. Дипломат тоже не осталась в стороне и вручила главе государства ответный презент.

Владимир Путин
МЧС
поздравления
День спасателя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кому принадлежит брошенный ВСУ в Гуляйполе ноутбук
«Верный — не значит умный»: как русофоб Вадефуль стал главой немецкого МИД
Трамп сделал бездоказательное утверждение о российской экономике
Ушел из жизни гитарист группы The Cure
Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 декабря 2025 года
Врачи без сертификата получили в России послабление
НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины
Пассажирский автобус взорвался на конечной остановке в Киеве
«У него ничего нет»: Трамп указал Зеленскому на его место
Приметы 27 декабря — Филимонов день: очищаем и очищаемся!
Украина раскрыла тайные данные об ископаемых
«Мне нужен конфликт»: Барщевский о смертной казни, Ворошилове, деле Долиной
Ликвидирован один из старейших активов Пригожина
«Как бы ни хотелось»: Трамп намерен поговорить с Путиным
Венгрия отказалась от «подарка» Евросоюза
Назван российский регион с наибольшим индексом тревожности
Ребенок погиб при опрокидывании машины в Ульяновске
В Белоруссии раскрыли детали боевого дежурства комплекса «Орешник»
Зеленский назвал условие проведения референдума по мирному плану Трампа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.