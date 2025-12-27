Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями Путин поздравил сотрудников МЧС с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в адрес сотрудников МЧС. Обращение главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля и приурочено ко Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря.

Путин отметил ключевую роль спасателей в обеспечении безопасности граждан и поблагодарил ветеранов службы. Он подчеркнул, что за 35 лет существования ведомства его сотрудниками были спасены сотни тысяч человеческих жизней в самых сложных и опасных условиях.

Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И, конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей, — отметил лидер.

Президент также перечислил различные сферы работы МЧС — от ликвидации последствий ДТП и ЧС до эвакуации людей из труднодоступных районов и проведения горноспасательных операций. Он выразил уверенность, что пример профессионализма действующих спасателей служит образцом для новых поколений.

День спасателя установлен в память о создании 27 декабря 1990 года Российского корпуса спасателей. Он и стал предшественником современного МЧС.

Ранее сообщалось, что Путин подарил представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля в честь ее юбилея. Дипломат тоже не осталась в стороне и вручила главе государства ответный презент.