«Можно я вам тоже?»: Путин и Захарова обменялись подарками Путин подарил Захаровой на юбилей шкатулку с Кремлем и получил ответный презент

Президент России Владимир Путин подарил представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля в честь ее юбилея, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк», публикуя соответствующее видео. Дипломат тоже не осталась в стороне и вручила главе государства ответный презент.

Это мне? Спасибо! Спасибо большое! Можно я вам тоже подарок? Может быть, вы улыбнетесь, — отреагировала Захарова.

Представитель министерства поделилась, что подарила Путину подписанное ею эссе. Его темой она назвала «то, что стоит за орденами».

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Марии Захаровой орден благоверного князя Александра Невского II степени. Награждение было приурочено к юбилею дипломата, который она отмечает 24 декабря. Предстоятель РПЦ отметил значимый вклад Захаровой в защиту государственных интересов на международной арене.

Свой праздник Мария Захарова изначально встретила во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. Гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и поздравили с праздником, отметив ее профессионализм, юмор и человечность. Сама Захарова призвала дарить подарки не ей, а храму Архангела Михаила в подмосковном селе Тараканово.