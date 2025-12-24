Новый год-2026
Захарову наградили орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл вручил Захаровой орден Александра Невского

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом благоверного князя Александра Невского II степени, сообщает РИА Новости. Награждение было приурочено к юбилею дипломата, который она отмечает 24 декабря.

Вы посвятили жизнь трудам на дипломатическом поприще и уже более 10 лет являетесь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, — отметил патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил значимый вклад Захаровой в защиту государственных интересов на международной арене. Он также выразил представителю МИД РФ признательность за поддержку инициатив Русской православной церкви. В завершение он пожелал Захаровой здоровья, «помощи Божией» и дальнейших успехов в ее ответственном служении стране.

Ранее стало известно, что Захарова встретила юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. Она рассказала, что гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и поздравили с праздником. Также на программе спели песни Захаровой.

