Стало известно, где Захарова встретила свой юбилейный день рождения Захарова встретила 50-летие на съемках передачи «Песни от всей души» с Малаховым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова встретила свой 50-летний юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. В своем Telegram-канале она рассказала, что гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и вместе поздравили с праздником.

Кто бы мне сказал, как начнется этот день! Он наступил во время записи январского выпуска «Песни от всей души» с Андреем Малаховым, где пели песни, в том числе и мои, — сказано в публикации.

Гости студии исполнили для дипломата композицию из мультфильма про Чебурашку. Таким образом они поздравили Марию Захарову с ее личным праздником.

