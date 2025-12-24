Новый год-2026
Стало известно, где Захарова встретила свой юбилейный день рождения

Захарова встретила 50-летие на съемках передачи «Песни от всей души» с Малаховым

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова встретила свой 50-летний юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. В своем Telegram-канале она рассказала, что гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и вместе поздравили с праздником.

Кто бы мне сказал, как начнется этот день! Он наступил во время записи январского выпуска «Песни от всей души» с Андреем Малаховым, где пели песни, в том числе и мои, — сказано в публикации.

Гости студии исполнили для дипломата композицию из мультфильма про Чебурашку. Таким образом они поздравили Марию Захарову с ее личным праздником.

Ранее дочь певицы Алены Апиной Ксения отпраздновала 24-й день рождения в кругу семьи. Блогер опубликовала фото с торжества в ресторане, где присутствовали ее мать, отец Александр Иратов и брат Андрей.

До этого внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с отцом Валентином Юмашевым. Снимок сделан в день рождения политического деятеля, которому 15 декабря исполнилось 68 лет.

