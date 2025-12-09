Дочь Алены Апиной по-семейному отпраздновала день рождения

Дочь певицы Алены Апиной Ксения отпраздновала 24-й день рождения в кругу семьи. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) блогер опубликовала фото с торжества в ресторане, где присутствовали ее мать, отец Александр Иратов и брат Андрей.

Девушке исполнилось 24 года 7 декабря. Сама Апина в соцсети поздравила дочь с днем рождения, пообещав держать ее за руку всегда. Певица призналась, что очень ее любит. Публикацию на своей странице Апина сопроводила собственной песней «День рождения».

В 2025 году Ксения выпустилась из РУДН, где училась на факультете лечебного дела. Дочь певицы еще в школе поняла, что хочет стать врачом. Артистка признавалась, что шесть лет обучения в вузе не прошли зря, а сама она очень гордится успехами Ксении.

Ранее Апина рассказала, что пережила девять неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), прежде чем стать матерью. В результате певица и ее супруг решились на суррогатное материнство. Попытки сделать ЭКО длились девять лет, а артистке пришлось принимать гормоны.