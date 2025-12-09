ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 18:06

Дочь Алены Апиной по-семейному отпраздновала день рождения

Дочь Алены Апиной Ксения отпраздновала 24-летие с родителями и братом

Алена Апина Алена Апина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дочь певицы Алены Апиной Ксения отпраздновала 24-й день рождения в кругу семьи. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) блогер опубликовала фото с торжества в ресторане, где присутствовали ее мать, отец Александр Иратов и брат Андрей.

Девушке исполнилось 24 года 7 декабря. Сама Апина в соцсети поздравила дочь с днем рождения, пообещав держать ее за руку всегда. Певица призналась, что очень ее любит. Публикацию на своей странице Апина сопроводила собственной песней «День рождения».

В 2025 году Ксения выпустилась из РУДН, где училась на факультете лечебного дела. Дочь певицы еще в школе поняла, что хочет стать врачом. Артистка признавалась, что шесть лет обучения в вузе не прошли зря, а сама она очень гордится успехами Ксении.

Ранее Апина рассказала, что пережила девять неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), прежде чем стать матерью. В результате певица и ее супруг решились на суррогатное материнство. Попытки сделать ЭКО длились девять лет, а артистке пришлось принимать гормоны.

Алена Апина
певицы
дочери
день рождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судью из Новгородской области обвинили во взятке
Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине
Путин определил главную задачу после завершения СВО
Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года
Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов
«В меру»: Путин высказался о росте тарифов
В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений
Путин объяснил, в чем российский закон об иноагентах мягче американского
Названо условие, при котором Euroclear лишится российских активов
Долину не включили в список финалистов популярной премии
Стали известны финалисты «Виктории‑2026»
Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом
«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу
Путин предложил переосмыслить подход к паллиативной помощи
Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22
В Петербурге резко упало производство одного вида продукции
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Великобритания добавила в черный список известного российского политолога
Пассажир лайнера Royal Caribbean впал в буйство после 33 коктейлей и умер
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.