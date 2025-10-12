Апина выбрала суррогатное материнство после почти 10 провальных ЭКО

Певица Алена Апина призналась, что пережила девять неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения. В интервью «Сама Меньшова» она рассказала, что пыталась забеременеть девять лет, но в результате вместе с супругом решилась на суррогатное материнство.

Говорят, что нельзя быть немного беременной, а я скажу, что можно. У меня было девять ЭКО — и все неудачные. Чтобы подготовиться к этому процессу, женщина сидит на гормонах. Ее сдувает-раздувает, сдувает и раздувает, — отметила она.

Суррогатная мама родила Апиной и ее тогдашнему мужу Александру Иратову дочь Ксению. В этом году ей исполнится 24 года. Певица также призналась, что из-за длительного приема гормональных препаратов начала испытывать проблемы с эластичностью кожи, в результате чего сделала абдоминопластику.

Тем временем жительница Екатеринбурга судится за право провести ЭКО с материалом гражданского супруга, погибшего в зоне военной спецоперации. В 2024 году ей поставили диагноз «женское бесплодие трубного происхождения» и была предпринята первая попытка ЭКО, но безуспешная. Предвидя возможные риски на СВО, мужчина заморозил свой биоматериал и вскоре погиб.