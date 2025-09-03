Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 09:51

Россиянка пытается забеременеть от погибшего бойца СВО

Екатеринбурженка через суд добивается права на ЭКО от погибшего на СВО мужа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Екатеринбурга судится за право провести ЭКО с материалом гражданского супруга, погибшего в зоне военной спецоперации, пишет URA.RU. В 2024 году ей поставили диагноз «женское бесплодие трубного происхождения» и была предпринята первая попытка ЭКО, но безуспешная.

Предвидя возможные риски на СВО, мужчина заморозил свой биоматериал. В 2025 году пара заключила договор на хранение спермы сроком на три года и подписала все необходимые согласия на использование материала.

После гибели мужчины клиника отказалась проводить процедуру, ссылаясь на отсутствие действующего информированного согласия второго родителя. Руководство учреждения готово помочь женщине только при наличии судебного решения.

В России проведение ЭКО возможно только при наличии действующего информированного согласия обоих партнеров на каждый этап процедуры. Даже если биоматериал был заморожен при жизни донора, использовать его после смерти можно при предварительном письменном согласии на такое применение. Без этого клиника не имеет юридического права провести оплодотворение.

Ранее в Красноуральске Свердловской области жена участника СВО больше года пыталась выяснить, что случилось с ее мужем. Сначала женщине сообщили о гибели супруга, затем объявили его дезертиром, а позже установили, что он пропал без вести. Она не могла добиться информации 14 месяцев. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

беременность
Екатеринбург
ЭКО
СВО
суды
