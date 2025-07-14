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14 июля 2025 в 11:57

Жена бойца СВО больше года не могла узнать о его судьбе

В Красноуральске жена участника СВО 14 месяцев не могла получить сведений о муже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Красноуральске Свердловской области жена участника спецоперации на Украине больше года пыталась выяснить, что случилось с ее мужем, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале. Сначала женщине сообщили о гибели супруга, затем объявили его дезертиром, а позже установили, что он пропал без вести. Она не могла добиться информации в течение 14 месяцев. В МО России данную информацию не комментировали.

По словам депутата, в апреле 2024 года командир штурмового отряда уведомил семью о смерти Александра в бою и якобы передал эту информацию в воинскую часть. Однако тело погибшего жене не показали, а официальных документов о его статусе она не получила. Спустя месяц выплаты денежного довольствия прекратились.

Полгода женщина безуспешно обращалась в различные инстанции. В ноябре 2024 года ей заявили, что мужа считают дезертиром, но семья отвергла это обвинение.

Весной 2025 года военная прокуратура вмешалась в ситуацию и установила, что статус дезертира присвоили необоснованно. Александра признали пропавшим без вести с мая 2024 года. Правоохранители обязали провести перерасчет выплат, причитающихся семье военнослужащего.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты на сумму 4,5 млн рублей. Деньги достались новой жене бойца и их общему ребенку.

СВО
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Свердловская область
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