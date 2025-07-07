Бывшая жена покойного бойца СВО бьется с новой за 4,5 млн «гробовых»

Жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты в размере 4,5 млн рублей. Деньги присудили новой жене бойца и их общему ребенку, передает 74.ru.

О его гибели я узнала сразу, я была на связи с военкоматом. Мы и на похоронах были. На следующий день после похорон я позвонила в военкомат, сказала, что у него есть дети от первого брака, спросила, когда мне подойти и какие документы нужны, — рассказала пострадавшая.

По ее словам, новая супруга заполнила комплект документов для получения выплат, указав только общего ребенка и родителей. Военкомат был осведомлен, что деньги также были положены детям от первого брака. Однако выплаты в итоге оформили на родственников, указанных в заявлении. Чтобы добиться положенных денег, жительница Челябинска обратилась в суд. На данный момент ее дети получили только треть суммы.

Ранее в городе Волжском Волгоградской области в ночь на 2 июля убили участника СВО Сергея Сибиричева. Труп военного лежал в кустах парка недалеко от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с телом нашли ветеранский жетон.