Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 10:57

Бывшая жена покойного бойца СВО бьется с новой за 4,5 млн «гробовых»

Челябинские чиновники выплатили «гробовые» бойца СВО новой жене вместо детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты в размере 4,5 млн рублей. Деньги присудили новой жене бойца и их общему ребенку, передает 74.ru.

О его гибели я узнала сразу, я была на связи с военкоматом. Мы и на похоронах были. На следующий день после похорон я позвонила в военкомат, сказала, что у него есть дети от первого брака, спросила, когда мне подойти и какие документы нужны, — рассказала пострадавшая.

По ее словам, новая супруга заполнила комплект документов для получения выплат, указав только общего ребенка и родителей. Военкомат был осведомлен, что деньги также были положены детям от первого брака. Однако выплаты в итоге оформили на родственников, указанных в заявлении. Чтобы добиться положенных денег, жительница Челябинска обратилась в суд. На данный момент ее дети получили только треть суммы.

Ранее в городе Волжском Волгоградской области в ночь на 2 июля убили участника СВО Сергея Сибиричева. Труп военного лежал в кустах парка недалеко от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с телом нашли ветеранский жетон.

СВО
выплаты
суды
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.