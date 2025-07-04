Участника СВО убили у памятника жертвам репрессий под Волгоградом Под Волгоградом один ветеран СВО убил другого во время пьяной драки

В городе Волжском Волгоградской области в ночь на 2 июля убили участника СВО Сергея Сибиричева, сообщает V1.RU. Труп военного лежал в кустах парка недалеко от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с телом нашли ветеранский жетон. Источник издания утверждает, что подозреваемым оказался товарищ Сибиричева. Его задержали после обнаружения трупа. Мужчина признался в убийстве, но назвать причину конфликта, который стал триггером для смертельной драки, не смог.

Мне позвонили с воинской части и сообщили, что найдено тело мужа. Больше я ничего не знаю. <…> Последний раз он выходил со мной на связь ночью 24 июня. Тогда муж отдыхал на море с другом, — рассказала супруга убитого.

Известно, что в Волгоград мужчина приехал в отпуск к своему приятелю. Сам он является уроженцем города Сергиев Посад в Подмосковье. До 2021 года он занимался торговлей компьютерами, а в марте 2024-го его приговорили к восьми годам колонии за сбыт наркотиков через даркнет. В СИЗО он заключил контракт с Минобороны, а позже в соцсетях публиковал фото с символикой «Шторм Z» и ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что астраханский душитель Ваган Сафарян ушел в штурмовые отряды СВО, а его дело было приостановлено. На его счету три доказанные жертвы. В 1998 году он задушил мать и дочь в квартире, которую ограбил.