Мать и дочь умерли от его удавки: астраханский душитель ушел на СВО

СМИ сообщили об очередном уголовнике, который смог выйти из СИЗО на стадии уголовного разбирательства, чтобы отправится в зону СВО. Контракт с Минобороны заключил убийца, известный как астраханский душитель — Ваган Сафарян. NEWS.ru рассказывает подробности его дела.

Усердно трудился над УДО

В 2023 году житель Астрахани Ваган Сафарян вышел из колонии, где провел 19 лет за убийство мужчины, перед которым у него был карточный долг. В тюрьме он усердно работал, участвовал в спортивных мероприятиях и помогал благоустраивать территорию. В итоге получил восемь поощрений за хорошее поведение и добился досрочного освобождения за несколько месяцев до окончания срока.

Выйдя из тюрьмы, Сафарян стал устраивать личную жизнь. Он искал жизнерадостную и красивую женщину в возрасте до 55 лет. Однако построить личное счастье бывший заключенный не успел.

Эхо из криминального прошлого

В ноябре 2024 года стало известно, что полиция задержала Сафаряна в Астрахани по подозрению в убийстве, совершенном в 1998 году. Тогда неизвестный расправился с пенсионеркой и ее дочерью в их квартире. Из дома пропали все наличные деньги — 45 тысяч рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Преступление было совершено в квартире на улице Яблочкова. Своих жертв он задушил с помощью удавки. В итоге так добивавшийся УДО арестант вновь оказался в СИЗО. Ему инкриминировали статью «Убийство двух и более лиц».

Ушел в штурмовики

Но в июле стало известно, что уголовное разбирательство в отношении убийцы приостановлено. Новый статус у дела появился 29 апреля.

Оказалось, что весной Сафарян подписал контракт с Министерством обороны. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина, на счету которого три доказанных убийства, отправился в зону СВО в подразделение штурмовиков.

SHOT писал, что в годы, когда мужчина совершал свои преступления, для окружающих он оставался примерным семьянином. У него была жена, с которой они вместе воспитывали маленькую дочку. Также в ноябре выяснилось, что на преступление в 1997 году мужчина отправился не один. У него были подельники. Что сейчас с этими преступниками, не уточняется, но официально о новых задержаниях по этому делу не сообщалось.

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