Девять неудачных ЭКО, операции, суд: как живет Алена Апина

Певица Алена Апина призналась, что пережила девять неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения. Что об этом известно, какие пластики делала, почему судилась из-за сериала «Слово пацана»?

Девять неудачных попыток ЭКО

В интервью «Сама Меньшова» Апина рассказала, что пыталась забеременеть девять лет, но в результате вместе с супругом решилась на суррогатное материнство.

«Говорят, что нельзя быть немного беременной, а я скажу, что можно. У меня было девять ЭКО — и все неудачные. Чтобы подготовиться к этому процессу, женщина сидит на гормонах. Ее сдувает-раздувает, сдувает и раздувает», — отметила она.

Суррогатная мама родила Апиной и ее тогдашнему мужу Александру Иратову дочь Ксению. В этом году ей исполнится 24 года. Певица также призналась, что из-за длительного приема гормональных препаратов начала испытывать проблемы с эластичностью кожи, в результате чего сделала абдоминопластику.

Какие пластики делала

Апина откровенно рассказывала журналистам, что не готова мириться с возрастными изменениями. Она начала готовиться к своему 60-летию заранее, чтобы встретить юбилей помолодевшей.

Апина обратилась к пластическому хирургу, чтобы он убрал второй подбородок и разгладил на шее морщины, так называемые кольца Венеры. Артистка призналась журналистам программы НТВ «Ты не поверишь», что ранее ей делали абдоминопластику.

Апина заверяла поклонников в соцсетях, что решилась на операции ради себя любимой. «Не надо бояться сделать себя красивее любыми способами. Если вы просыпаетесь и вам совершенно не нравится ваше отражение в зеркале, то это не значит, что нужно заканчивать себя любить», — отметила Алена.

Почему Апина судилась из-за «Слова пацана»

В октябре 2024-го Апина обратилась в суд с иском против платформы Wink. Причиной стало использование песни «Не забывай» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В исковом заявлении певица утверждает, что не давала разрешения на использование композиции, авторские права на которую принадлежат ей.

Певица требовала компенсацию в размере 1 млн рублей и удаления серии с ее песней из публичного доступа.

Сколько стоит выступление Апиной

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина получает за выступление на корпоративах около 600 тыс. рублей, заявил продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что певица пользуется высоким спросом среди заказчиков, несмотря на ее редкие визиты на светские мероприятия.

«Она работает. У нее все достаточно хорошо. Может быть, она где-то не часто мелькает в медиапространстве, но она появляется на достойных мероприятиях. У нормальных, как говорится, заказчиков. Насколько я полагаю, гонорары — от 500–600 тыс. рублей и выше. Все зависит от города, от мероприятия, от заказчика и уровня события», — отметил Дворцов.

При этом он подчеркнул, что артистка утратила былую популярность и пока не может вернуть ее. По меркам шоу-бизнеса гонорар Апиной считается довольно скромным, заключил эксперт.

