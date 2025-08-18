Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Продюсер назвал размер гонорара Алены Апиной за одно выступление

Продюсер Дворцов заявил, что певице Апиной платят за концерт 600 тысяч рублей

Алена Апина

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина получает за выступление на корпоративах около 600 тысяч рублей, заявил «Страстям» продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что певица пользуется высоким спросом среди заказчиков, несмотря на ее редкие визиты на светские мероприятия.

Она работает. У нее все достаточно хорошо. Может быть, она где-то не часто мелькает в медиапространстве, но она появляется на достойных мероприятиях. У нормальных, как говорится, заказчиков, — заверил продюсер. Насколько я полагаю, гонорары от 500–600 тысяч рублей и выше. Все зависит от города, от мероприятия, от заказчика и уровня события, — отметил Дворцов.

При этом он подчеркнул, что артистка утратила былую популярность и пока не может вернуть ее. По меркам шоу-бизнеса гонорар Апиной считается довольно скромным, заключил эксперт.

Ранее Апина выложила в социальных сетях снимок с побережья одного из испанских курортов, на котором 60-летняя звезда позирует в белом купальнике на пляже. По словам певицы, поклонники давно просили ее показать, как она выглядит без ретуши и фильтров.

