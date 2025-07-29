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29 июля 2025 в 19:12

Алена Апина показала, как выглядит ее фигура без фотошопа

Певица Апина исполнила просьбу поклонников, опубликовав фото в купальнике

Алена Апина Алена Апина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Алена Апина выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимок с побережья, на котором 60-летняя звезда позирует в белом купальнике на пляже. По словам экс-солистки «Комбинации», поклонники давно просили ее показать, как она выглядит без ретуши и фильтров.

Просили фото в купальнике? Получите. Никакого ИИ, фотошопа и прочих глупостей. Просто лето, просто море, солнце, — сообщила певица.

Отпуск Апина проводит на одном из испанских курортов. Для пляжной фотосессии Апина привлекла знакомого фотографа. На кадре знаменитость позирует в белом бикини на фоне волн.

Ранее певица Алена Апина появилась на фестивале «Удачные песни» в ультрамини и кожаной куртке. Она объяснила, что выбрала такой наряд неслучайно. Дело в том, что артистка похудела и теперь с удовольствием носит смелые образы. По словам Апиной, ей нравится свое отражение в зеркале, а достигнутой формы она добилась благодаря строгому питанию и спорту. Певица подчеркнула, что не делает себе поблажек, ведь путь к желанному весу дался ей слишком тяжело.

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