В ДНР объяснили важность освобождения Димитрова Кимаковский: освобождение Димитрова открывает путь к Доброполью и Белицкому

Освобождение города Димитров в Донецкой Народной Республике от ВСУ дает возможность российским военным выйти к Белицкому, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Кроме того, теперь ВС РФ могут наступать в районе Допрополья, пояснил он.

Освобождение Димитрова означает, что дорога на Белицкое и Доброполье открывается нашим войскам, — сказал Кимаковский.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области в рамках совещания в одном из пунктов управления объединенной группировкой войск. Кроме того, главе государства рассказали о взятии под контроль ВС РФ Димитрова.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

Кроме того, украинская сторона признала окончательную потерю Северска. Соответствующее заявление сделали в Генштабе ВСУ. Также Киев официально заявил, что Россия имеет численное преимущество в технике и живой силе.