27 декабря 2025 в 20:43

Путин: все стоящие перед ВС РФ задачи выполняются в соответствии с замыслом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Все задачи, стоящие перед ВС РФ, выполняются в соответствии с замыслом спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что план был утвержден и разработан Генеральным штабом, передает пресс-служба Кремля.

Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом, — указал российский лидер.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с президентом России глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска развивают активное наступление по всем направлениям в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, украинское командование осуществляет попытки помешать продвижению, однако они тщетны.

До этого Путин провел совещание с военным руководством в ходе рабочей поездки в командный пункт группировки «Запад» ВС РФ. Там он обозначил главную задачу для России — безусловное достижение всех целей специальной военной операции.

