Герасимов рассказал об успехах ВС России под Харьковом и Сумами Герасимов: ВС России освободили три села в Харьковской и Сумской областях

Российские войска за последние две недели освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании под председательством президента России Владимира Путина во время визита главы государства в командный пункт объединенной группировки войск. По его данным, группировка войск «Север» продолжает успешное продвижение в приграничных районах, выполняя задачи по созданию буферной зоны.

Под наш контроль за последние две недели перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области, — сказал он.

Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут активное наступление по всем участкам линии соприкосновения в ходе специальной военной операции. По его словам, попытки командования противника помешать данному продвижению не приносят результата.

Кроме того, Путин сообщил, что своевременные государственные меры поддержки позволили оперативно укрепить материально-техническую базу и нарастить производственный потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что вследствие этого выпуск наиболее востребованной в ходе СВО продукции в 2025 году увеличился в разы по сравнению с показателями 2022 года.