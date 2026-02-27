Опубликован список пропавших в Прикамье туристов

Telegram-канал «112» опубликовал список пятерых туристов, пропавших в Пермском крае: Александр М., Алик К., Дмитрий Ч., Сергей Я. и Мохамадд М. После того как мужчины перестали выходить на связь, супруга одного из них обратилась в полицию.

По предварительным данным, туристы уехали на снегоходах с турбазы в Золотанке на плато Кваркуш. Расстояние от деревни до плато превышает 100 километров. По факту пропажи группы возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что причиной исчезновения группы туристов могла стать резкая смена погоды. В этих местах зимой и летом есть свои опасности: зимой — риск попасть в снежную ловушку, летом — туманы и сильные ветры, которые могут сбить с пути. Связь в районе поисков практически отсутствует, что осложняет спасательные работы.

До этого стало известно, что пропавшая группа туристов не зарегистрировалась перед выходом. К месту происшествия были направлены специалисты с беспилотниками и необходимой техникой. Всего задействовано 31 человек и 16 единиц оборудования.