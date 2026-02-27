Терапевт рассказала, кому из россиян важно посетить врача в начале весны

Терапевт рассказала, кому из россиян важно посетить врача в начале весны Терапевт Ревкова призвала людей с гипертонией посетить врача в начале весны

Людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями следует посетить врача в начале весны, заявила Общественной Службе Новостей терапевт Елена Ревкова. Она отметила, что к межсезонью нужно нормализовать режим сна и питания, а также увеличить физическую нагрузку.

В межсезонье чаще обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивается частота острых респираторных инфекций, возможны колебания артериального давления, нарушения сна и повышенная утомляемость. Людям с хроническими заболеваниями важно заранее посетить терапевта для оценки состояния, коррекции терапии и контроля артериального давления, уровня глюкозы и липидов, — отметила Ревкова.

По ее словам, таким пациентам и пожилым людям важно не отменять назначенные врачом препараты и внимательнее отслеживать свое самочувствие. Терапевт предостерегла россиян от бесконтрольного приема витаминов. Такой подход может лишь навредить здоровью.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова заявила, что весенний ветер способен вызвать мигрень и обострение хронических заболеваний. По ее словам, в ветреную погоду также могут пострадать незащищенные участки кожи.