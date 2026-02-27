Зимняя Олимпиада — 2026
Врач раскрыла неожиданную опасность употребления кофе

Гастроэнтеролог Пехотина: пол-литра кофе могут спровоцировать тревожность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Употребление половины литра кофе может вызвать чувство тревоги, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина. При этом, по ее словам, превышение нормы кофеина также провоцирует изжогу и бессонницу.

Чрезмерное потребление кофе — пол-литра или литр за раз — повышает нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Даже у здоровых людей это может вызвать тахикардию, тревожность, бессонницу и кратковременное повышение давления. У пациентов с гипертонией, аритмиями, заболеваниями желудка или почек такие дозы способны провоцировать осложнения: скачки давления, изжогу, повышенную кислотность и нагрузку на почки. Кофеин стимулирует симпатическую нервную систему и может усиливать стрессовые реакции, приводя к усилению потоотделения и головной боли, — предупредила Пехотина.

Она указала, что умеренное употребление кофе — до двух чашек в день — не представляет опасности для большинства людей. В то же время, по словам врача, превышение этой нормы может привести к кардиотоксическому воздействию.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и диабета 2-го типа. Однако, по ее словам, избыток кофеина может привести к учащенному сердцебиению.

