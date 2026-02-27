Стигала обвинили в госизмене

В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело о государственной измене в отношении Стигала Т. В., следует из карточки на сайте столичных судов общей юрисдикции. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

Уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена) было зарегистрировано накануне, 26 февраля. Максимальное наказание по ней предусматривается вплоть до пожизненного. Другие обстоятельства дела и подробности о самом фигуранте в карточке не представлены.

В январе 2024 года в США Тиму Стигалу, фамилия и инициалы которого совпадают с фигурантом дела о госизмене, предъявили обвинения в мошенничестве с использованием компьютерных технологий. Согласно информации на сайте американского Минюста, с апреля 2014 по март 2016 года он торговал украденными данными с банковских карт. Спецслужбы США объявили награду в $1 млн за информацию, которая помогла бы задержать Стигала. Однако никакого подтверждения того, что Лефортовский суд рассматривает дело именно Тима Стигала, нет.

Ранее аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Анастасия Князева заявила, что хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов пользователей в Telegram. По ее словам, для этого они информируют потенциальных жертв, что администратор канала якобы потерял доступ к профилю. Затем они предлагают «переехать» в новый чат, отправляя вредоносную ссылку.