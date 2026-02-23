Защита основателя ChronoPay пожаловалась на нарушения в суде Адвокат Врублевского заявил о незаконном отказе суда от допроса потерпевших

Защита основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского заявила о серьезных процессуальных нарушениях при вынесении ему приговора по делу о хищении 535 тыс. рублей, сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Алексашин. Хамовнический суд Москвы счел допрос потерпевших в деле о мошенничестве необязательным.

Юристы настаивают, что решение о виновности их подзащитного было принято на основании рапортов прокурорских работников, а не живых показаний, что делает вердикт необоснованным. Сторона защиты возмутилась, что большинство потерпевших так и не были заслушаны в зале суда.

Мы настаиваем, что это решение принято было незаконно и необоснованно, так как приговор вынесен без допроса большинства потерпевших, без оглашения их показаний в суде, — пояснил Алексашин.

Адвокат также отметил нарушение норм УПК. По его словам, суд своевременно не предоставил защитникам копии приговора и протоколы заседаний, из-за чего осужденному пришлось пересылать свой экземпляр из СИЗО через систему ФСИН.

В октябре прошлого года суд приговорил Павла Врублевского к 10 годам колонии. Киберпреступнику также назначили штраф в 1,5 млн рублей по делу о хакерской атаке на платежную систему Assist. Суд признал его и других фигурантов виновными в хищении средств с банковских счетов.