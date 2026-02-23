«Посмотрим»: Каллас стушевалась в согласовании кредита Киеву на €90 млрд Каллас заявила о неуверенности в согласовании кредита ЕС Киеву на €90 млрд

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не смогла подтвердить, что главы МИД смогут в понедельник, 23 февраля, согласовать кредит Украине на €90 млрд, передает Reuters. Неизвестно, к чему приведет обсуждение этого вопроса, подчеркнула она перед началом заседания.

Конечно, мы обсудим также вопрос о кредите в размере €90 млрд. Его следует продвигать вперед. Но давайте посмотрим, что из этого выйдет, — отметила Каллас.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Каллас и ее мужа Арво Халлика можно назвать нечестными и глупыми из-за двуличности в отношении России. По его словам, семейная пара заработала на критике РФ сотни тысяч евро.

Также немецкие СМИ писали, что политика руководства Евросоюза по украинскому конфликту лишена всякой рациональности. Автор материала утверждал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии, делая ставку на милитаризацию и иллюзорную победу над Россией, лишь ослабляют Европу и загоняют ее в стратегическую ловушку. По его мнению, невозможно достичь мира, обсуждая оппонента за глаза и отказываясь от прямого диалога.