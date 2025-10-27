Самого «отъявленного» хакера России приговорили к 10 годам колонии Хакера Врублевского осудили на 10 лет колонии за кражи с банковских счетов

Основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии, пишет ТАСС. Киберпреступнику также назначили штраф в 1,5 млн рублей. Суд признал его и других фигурантов виновными в хищении средств с банковских счетов.

Врублевскому окончательно назначено 10 лет колонии и штраф 1,5 млн рублей, — уточнил собеседник.

В 2011 году Врублевского признали виновным в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist. Из-за этой кибератаки работа сервиса, обеспечивавшего продажу авиабилетов «Аэрофлота», была полностью остановлена примерно на 10 дней. Таким образом хакер пытался переманить клиентов конкурентов.

Позже он утверждал, что предоставлял материалы против сотрудников ФСБ. Расследование впоследствии вылилось в дело о госизмене в российской спецслужбе. В 2022 году против хакера возбудили новое дело о мошенничестве и кражах с банковских счетов через схемы СМС-платежей.

Ранее суд приговорил четырех обвиняемых в похищении итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти к срокам от девяти до 11 лет колонии. Их признали виновными по статьям о похищении человека и вооруженном разбое, совершенным летом прошлого года в центре Москвы.