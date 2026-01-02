Новый год — 2026
02 января 2026 в 19:41

В Китае разбогатевшего чиновника приговорили к смертной казни

Бывшего мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни за коррупцию и растрату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Китае бывшего мэра Гуанчжоу Чжан Ци приговорили к смертной казни за коррупцию, растрату и злоупотребление служебным положением, сообщает «Российская газета». В 2019 году в его доме изъяли 13,5 тонны золота и 23 тонны наличных на 286 млрд юаней.

Чжан Ци также владел элитной недвижимостью, в том числе за границей, и гаражом с дорогими автомобилями. По данным правоохранителей, чиновник брал взятки за контракты и сделки с землей. Расследование длилось шесть лет.

Ранее в Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong Бай Тяньхуэя. Его признали виновным в получении взяток на общую сумму около 1,1 млрд юаней в период с 2014 по 2018 год.

До этого на пляже в курортном городе Санья произошло нападение с ножом, в результате которого погибли три человека. По данным полиции, 52-летний преступник конфликтовал с жертвами из-за царапины на автомобиле, а при встрече словесная ссора переросла в драку.

Кроме того, мужчина в Китае едва не погиб, заразившись вирусным клещевым энцефалитом после сна в кровати своей умершей матери. Инцидент произошел во время погребального ритуала, призванного утешить душу усопшей. Спустя 10 дней у мужчины проявились симптомы, но врачам удалось вовремя поставить диагноз и стабилизировать его состояние.

