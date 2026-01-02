В Китае разбогатевшего чиновника приговорили к смертной казни Бывшего мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни за коррупцию и растрату

В Китае бывшего мэра Гуанчжоу Чжан Ци приговорили к смертной казни за коррупцию, растрату и злоупотребление служебным положением, сообщает «Российская газета». В 2019 году в его доме изъяли 13,5 тонны золота и 23 тонны наличных на 286 млрд юаней.

Чжан Ци также владел элитной недвижимостью, в том числе за границей, и гаражом с дорогими автомобилями. По данным правоохранителей, чиновник брал взятки за контракты и сделки с землей. Расследование длилось шесть лет.

Ранее в Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong Бай Тяньхуэя. Его признали виновным в получении взяток на общую сумму около 1,1 млрд юаней в период с 2014 по 2018 год.

